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Джеррард – о финале ЛЧ: «Предсказываю победу «Ливерпуля» со счетом 2:0»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Хотел бы пожелать удачи всем в «Ливерпуле». Надеюсь, они добьются всеми желаемого результата.

Рассчитываю на превосходную игру и предсказываю победу «Ливерпуля» со счетом 2:0», – сказал англичанин.

  • Финал ЛЧ состоится сегодня в Париже.
  • Начало матча – в 22:00 мск.
  • Джеррард – бывший капитан «Ливерпуля».

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Источник: твиттер «Ливерпуля»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1752

    моэм 1 час назад

    Назовём Стиви странным , если он считает что Реал не забьёт вообще ... Реал , который всегда борется до ПОСЛЕДНЕЙ , даже не минуты а секунды , который может забить буквально "из ничего" и вырвать победу , которая уже "в кармане" у соперника ... конечно у красных тоже есть шанс , они играют по праву в красном как "хозяева" , а красные выигрывают чаще ... также интересует может ли Реал играть в "родном" белом ли вынуждены будут играть в гостевой синей форме.

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