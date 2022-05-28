Джеррард – о финале ЛЧ: «Предсказываю победу «Ливерпуля» со счетом 2:0»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Хотел бы пожелать удачи всем в «Ливерпуле». Надеюсь, они добьются всеми желаемого результата.

Рассчитываю на превосходную игру и предсказываю победу «Ливерпуля» со счетом 2:0», – сказал англичанин.

Финал ЛЧ состоится сегодня в Париже.

Начало матча – в 22:00 мск.

Джеррард – бывший капитан «Ливерпуля».

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