Паршивлюк: «С билетами на финал Кубка России реальная проблема, ажиотаж огромный. Звонят, пишут, просят»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил ажиотаж перед финалом Кубка России против «Спартака».

«С билетами реальная проблема не только для болельщиков, но и для нас. К счастью, я с этой проблемой справился. Ажиотаж огромный – это понятно.

Звонят, пишут, просят. Сотрудник РФС, когда у него аватарка в вотсапе была его лицом, а дальше уже пропала и появилась надпись «билетов нет». Этот финал вызывает иногда больше интереса, чем последние матчи РПЛ. Рады, что участвуем и боремся за этот трофей в этом году», – сказал Паршивлюк.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?