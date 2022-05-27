Паршивлюк: «Спартак» – важная команда в моей карьере. Реваншистских настроений у меня нет»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о настрое на финальный матч Кубка России против «Спартака».

Команды разыграют трофей 29 мая в «Лужниках».

Паршивлюк – воспитанник «Спартака», а с 2019 года выступает за «Динамо».

«Спартак» – важная команда в моей карьере. Никаких реваншистских настроений у меня нет. Понятно, что обыграть их будет запоминающимся событием.

Ажиотаж, волнение и всe остальное. Никому доказывать ничего мне не нужно. Близких людей в «Спартаке» у меня не осталось», – заявил Паршивлюк.

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