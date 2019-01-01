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Паршивлюк: «Первый финал в 33 года. Всю неделю всe бурлит внутри»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о предстоящем финальном матче Кубка России против «Спартака».

«Это мой первый финал Кубка в 33 года. Всю неделю всe внутри бурлит. Пытаюсь что-то представить, визуализировать. Неординарное воскресенье в моей жизни.

Могу сказать спасибо Сандро [Шварцу], партнeрам, что в 33 имею возможность сыграть в таком финале. Все мысли только о том, чтобы трофей был в раздевалке с бело-голубыми ленточками», – сказал Паршивлюк.

  • «Динамо» и «Спартак» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».
  • Паршивлюк – воспитанник «Спартака», а с 2019 года выступает за «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»

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