Паршивлюк: «Первый финал в 33 года. Всю неделю всe бурлит внутри»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о предстоящем финальном матче Кубка России против «Спартака».

«Это мой первый финал Кубка в 33 года. Всю неделю всe внутри бурлит. Пытаюсь что-то представить, визуализировать. Неординарное воскресенье в моей жизни.

Могу сказать спасибо Сандро [Шварцу], партнeрам, что в 33 имею возможность сыграть в таком финале. Все мысли только о том, чтобы трофей был в раздевалке с бело-голубыми ленточками», – сказал Паршивлюк.

«Динамо» и «Спартак» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».

Паршивлюк – воспитанник «Спартака», а с 2019 года выступает за «Динамо».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?