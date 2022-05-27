Карпин будет болеть за «Ливерпуль» в финале ЛЧ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

– «Реал» – «Ливерпуль» – в этой паре вы за кого?

– За «Ливерпуль». Нравится, как они играют. Но предсказать что-то с нынешним «Реалом» – нереально.

Финал ЛЧ состоится в субботу, 28 мая.

Начало матча в Париже – в 22:00 мск.

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