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Карпин будет болеть за «Ливерпуль» в финале ЛЧ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Реал»«Ливерпуль» – в этой паре вы за кого?

– За «Ливерпуль». Нравится, как они играют. Но предсказать что-то с нынешним «Реалом» – нереально.

  • Финал ЛЧ состоится в субботу, 28 мая.
  • Начало матча в Париже – в 22:00 мск.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16771

    Garrincha58 4 минуты назад

    а я буду просто смотреть футбол в ожидании красивой игры

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