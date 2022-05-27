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  • Игрок «СКА-Хабаровска»: «Уход Юрана шокировал. Это было не очень красиво»

Игрок «СКА-Хабаровска»: «Уход Юрана шокировал. Это было не очень красиво»

27 мая 2022, 12:25
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Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири высказался о главном тренере «Химок» Сергее Юране.

— Сергея Юрана, ушедшего из «СКА-Хабаровска» в «Химки», болельщики освистали. Матч против бывшего тренера был принципиальным?

— Ничего такого не было. Мы же играем не против определенного человека, а против команды. Он выбрал свой путь, это его дорога. Победа над «Химками» — это не история про то, как насолить тренеру. У Юрана своя жизнь, у нас — своя. Он работал здесь, но посчитал нужным, что мы не достойны его задач, и он должен работать в высшей лиге.

Человек ушел от нас за 10 дней чемпионата. С человеческой точки зрения это было не очень красиво, с тренерской точки зрения он, наверное, выбрал лучший для себя вариант.

— Что испытали, когда узнали об уходе Юрана?

— Это был шок для нас. Человек собрал команду, на 90% это его футболисты, потому что люди приходили к нему и под его обещания. И в итоге ребята за день до закрытия трансферного окна остались без тренера, к которому шли. Еще раз скажу, что по-человечески он поступил неправильно.

  • Юран до прихода в «Химки» два года тренировал «СКА-Хабаровск».
  • «СКА-Хабаровск» победил в первом стыковом матче со счетом 1:0.
  • Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий Юран Сергей
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vladimir-7
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