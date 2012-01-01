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Радимов: «Кузяев – лучший игрок сезона РПЛ»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал лучшего, по его мнению, футболиста в прошедшем розыгрыше чемпионата России.

– Кто лучший игрок чемпионата?

– Кузяев. Мы обращаем внимание на голы Дзюбы и Юри Алберто, финты Клаудиньо и Малкома, цепкость Барриоса и Дугласа Сантоса. А Далер – незаметный герой.

Может сыграть на любой позиции, всегда держит уровень, постоянно выполняет колоссальный объем работы. Здорово ведет единоборства, создает баланс между обороной и атакой.

Если из-за травмы пропускает матч, многие сразу говорят: «А Кузяева-то не хватает...».

Для меня именно он – стержень «Зенита». Спокойный, надежный, напоминает Семака в игровые годы. Тот ведь тоже за карьеру на разных позициях поиграл. Мог и забить, и отдать, и сзади отработать.

Все это отличает и Кузяева. Важно, что в трудный момент он не боится брать игру на себя, может прибежать в чужую штрафную, одним касанием решить эпизод.

Помимо фантастической стабильности мне импонируют человеческие качества Далера. Парень очень скромный, никогда себя не выпячивает.

  • «Зенит» в 4-й раз подряд стал чемпионом России.
  • Кузяев в сезоне РПЛ сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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