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«СКА-Хабаровск» и «Химки» назвали стартовые составы на стыковой матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Химок» на первый стыковой матч РПЛ.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эмерсон, Шищенко, Фомин, Цаллагов, Мануйлов, Квеквескири, Гащенков, Алиев, Караев, Гонгадзе.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Волков, Главчич, Филин, Кухарчук, Магомедов, Боженов, Григалава.

  • Встреча начнется в 12:30 по московскому времени.
  • Ответная игра пройдет 28 мая.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +22812

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Судя по фамилиям игроков СКА, Хабаровск находится где-то на Кавказе. )

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    Рейтинг: +7425

    vladik12 > DOCTOR PENALTY 55 минут назад

    Кого понабрали, те и катают).

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