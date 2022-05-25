«СКА-Хабаровск» и «Химки» назвали стартовые составы на стыковой матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Химок» на первый стыковой матч РПЛ.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эмерсон, Шищенко, Фомин, Цаллагов, Мануйлов, Квеквескири, Гащенков, Алиев, Караев, Гонгадзе.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Волков, Главчич, Филин, Кухарчук, Магомедов, Боженов, Григалава.

Встреча начнется в 12:30 по московскому времени.

Ответная игра пройдет 28 мая.

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