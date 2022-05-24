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Непомнящий – о новом лимите: «Сомневаюсь, что клубы будут набирать по 13 иностранцев»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал введение нового лимита на легионеров в РПЛ по схеме «13+12».

«Эта мера несколько искусственная, потому что сомневаюсь, что теперь команды будут набирать по 13 иностранцев в заявку.

Лимит условно расширен, но на деле все будет не так. Качественные изменения от данных мер не будут такими, какими они могли быть прежде», – сказал Непомнящий.

  • Новый формат лимита утвердили в Министерстве спорта.
  • В заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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24.05.2022 23:44
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