Непомнящий – о новом лимите: «Сомневаюсь, что клубы будут набирать по 13 иностранцев»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал введение нового лимита на легионеров в РПЛ по схеме «13+12».

«Эта мера несколько искусственная, потому что сомневаюсь, что теперь команды будут набирать по 13 иностранцев в заявку.

Лимит условно расширен, но на деле все будет не так. Качественные изменения от данных мер не будут такими, какими они могли быть прежде», – сказал Непомнящий.

Новый формат лимита утвердили в Министерстве спорта.

В заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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