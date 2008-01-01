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Рафинья из «Лидса» прополз все поле на коленях. Это латиноамериканский ритуал

«Лидс» в воскресенье сохранил прописку в АПЛ. В решающем матче клуб обыграл «Брентфорд» (2:1), забив на 94-й минуте.

Один из голов в составе победителей забил Рафинья. После игры он прополз все поле на коленях, удивив многих болельщиков.

Бразилец исполнил латиноамериканский ритуал. Его проводят, чтобы поблагодарить Бога за исполненное желание, которое вы загадали.

  • Рафинья играет в «Лидсе» с 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 11 голов в 35 матчах АПЛ.
  • Игрока хочет подписать «Барселона». В случае вылета «Лидса» в Чемпионшип отступные за Рафинью составляли бы 25 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Бомбардир»

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