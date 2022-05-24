Рафинья из «Лидса» прополз все поле на коленях. Это латиноамериканский ритуал

«Лидс» в воскресенье сохранил прописку в АПЛ. В решающем матче клуб обыграл «Брентфорд» (2:1), забив на 94-й минуте.

Один из голов в составе победителей забил Рафинья. После игры он прополз все поле на коленях, удивив многих болельщиков.

Бразилец исполнил латиноамериканский ритуал. Его проводят, чтобы поблагодарить Бога за исполненное желание, которое вы загадали.

Рафинья играет в «Лидсе» с 2020 года.

В этом сезоне он забил 11 голов в 35 матчах АПЛ.

Игрока хочет подписать «Барселона». В случае вылета «Лидса» в Чемпионшип отступные за Рафинью составляли бы 25 миллионов евро.

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