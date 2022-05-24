Агент Уткина: «Даниил возвращается из «Ахмата» в «Краснодар»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, высказался о будущем своего клиента.

«У Даниила закончилась сезонная аренда в «Ахмате», он возвращается в «Краснодар».

Будут ли грозненцы пытаться оставить Уткина у себя в команде? Я не готов отвечать за этот футбольный клуб, это их дело. Сегодня Даниил Уткин — игрок «Краснодара», — сказал Бердышев.

Сообщалось, что «Ахмат» решил выкупить хавбека за 3 миллиона евро.

Позднее стало известно о возвращении 22-летнего футболиста в «Краснодар».

В этом сезоне Уткин забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

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