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Агент Уткина: «Даниил возвращается из «Ахмата» в «Краснодар»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, высказался о будущем своего клиента.

«У Даниила закончилась сезонная аренда в «Ахмате», он возвращается в «Краснодар».

Будут ли грозненцы пытаться оставить Уткина у себя в команде? Я не готов отвечать за этот футбольный клуб, это их дело. Сегодня Даниил Уткин — игрок «Краснодара», — сказал Бердышев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +672

    Докторо123 1 час назад

    Сегодня Даниил Уткин — игрок «Краснодара»!!! И это хорошо !

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    Рейтинг: +2543

    Беспонтий 1 час назад

    как есть
    правильное и разумное решение

    0
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    Рейтинг: +64663

    portero 1 час назад

    Хорошая новость!!!

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