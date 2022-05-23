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Карпин: «Гегемония «Зенита» в РПЛ – это полностью заслуга Семака»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин похвалил своего коллегу из «Зенита» Сергея Семака.

– Сколько в гегемонии «Зенита» заслуги Семака?

– Я считаю, это полностью заслуга Семака.

  • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • Во всех 4 сезонах под его руководством команда становилась чемпионом России.
  • Петербургский клуб готовит для тренера 3-летний контракт.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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23.05.2022 22:19
Комментарии2
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    Рейтинг: +6579

    Semenycch 2 часа назад

    Ну не полностью, там еще Артем усердно помогал, когда Сергей Богданович не справлялся!

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    Рейтинг: +14042

    NewLife 2 часа назад

    Карпин ответь, почему твои команды и синит не гегемонили в Европе ? Чья это заслуга ?

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