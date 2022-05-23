Карпин: «Гегемония «Зенита» в РПЛ – это полностью заслуга Семака»

Ну не полностью, там еще Артем усердно помогал, когда Сергей Богданович не справлялся!
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин похвалил своего коллегу из «Зенита» Сергея Семака.
– Сколько в гегемонии «Зенита» заслуги Семака?
– Я считаю, это полностью заслуга Семака.
- Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
- Во всех 4 сезонах под его руководством команда становилась чемпионом России.
- Петербургский клуб готовит для тренера 3-летний контракт.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?