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56-летний Пиоли сделал татуировку в честь победы «Милана» в Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сделал новую татуировку на левой руке.

Она посвящена победе команды в Серии А-2021/22.

Татуировка изображена в виде щита в цвете итальянского флага с цифрой 19 в середине.

  • «Милан» стал 19-кратным чемпионом Италии.
  • Для 56-летнего Пиоли это дебютный трофей в тренерской карьере.

Фото: соцсети тату-мастера Андреа Косты

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1918

    LOKOfanatik19 40 минут назад

    Первый трофей и это СериАл... круть.

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