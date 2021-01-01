56-летний Пиоли сделал татуировку в честь победы «Милана» в Серии А

Первый трофей и это СериАл... круть.
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сделал новую татуировку на левой руке.
Она посвящена победе команды в Серии А-2021/22.
Татуировка изображена в виде щита в цвете итальянского флага с цифрой 19 в середине.
- «Милан» стал 19-кратным чемпионом Италии.
- Для 56-летнего Пиоли это дебютный трофей в тренерской карьере.
Фото: соцсети тату-мастера Андреа Косты
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?