56-летний Пиоли сделал татуировку в честь победы «Милана» в Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сделал новую татуировку на левой руке.

Она посвящена победе команды в Серии А-2021/22.

Татуировка изображена в виде щита в цвете итальянского флага с цифрой 19 в середине.

«Милан» стал 19-кратным чемпионом Италии.

Для 56-летнего Пиоли это дебютный трофей в тренерской карьере.

Фото: соцсети тату-мастера Андреа Косты

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