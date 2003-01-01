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Джикия пригласил журналистов на рыбалку в случае победы в финале Кубка России над «Динамо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия готов порыбачить с журналистами, если победит в финале Кубка России против «Динамо».

– То есть ты после победы в финале Кубка приглашаешь нас на рыбалку?

– Да, с удовольствием. К воде поближе вас приглашаю.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1745

    моэм 4 минуты назад

    Думать о рыбалке перед судьбоносным матчем ?....надеюсь до селфи , как Лисакович" не додумается ?

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    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 48 минут назад

    Жора , топи их. Не велика потеря будет.

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