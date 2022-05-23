Джикия пригласил журналистов на рыбалку в случае победы в финале Кубка России над «Динамо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия готов порыбачить с журналистами, если победит в финале Кубка России против «Динамо».

– То есть ты после победы в финале Кубка приглашаешь нас на рыбалку?

– Да, с удовольствием. К воде поближе вас приглашаю.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?