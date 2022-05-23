«Гранада» вылетела из Примеры

Высший дивизион чемпионата Испании по итогам сезона-2021/22 покинули «Алавес», «Леванте» и «Гранада».

«Гранада» вылетела, опустившись на 18-е место из-за результатов заключительного тура Примеры.

«Мальорка» и «Кадис» обошли конкурента в таблице, победив «Осасуну» (2:0) и «Алавес» (1:0) соответственно.

«Гранада», в свою очередь, сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0) и отстала от спасительной 17-й строчки на одно очко.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?