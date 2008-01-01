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Примера. «Барселона» дома проиграла «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Сосьедад»

Закончились два матча заключительного тура Примеры.

«Барселона» на «Камп Ноу» проиграла со счетом 0:2 «Вильярреалу». Команда заняла второе место по итогам сезона.

«Атлетико» на выезде обыграл «Сосьедад» и финишировал третьим.

Испания. Примера. 38-й тур

Барселона – Вильярреал – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Педраса, 41; 0:2 – Гомес, 55.

Реал Сосьедад – Атлетико – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – де Пауль, 50; 0:2 – Корреа, 69; 1:2 – Гуриди, 90+3.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»

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