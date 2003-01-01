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Джикия: «От меня ждут билетов на финал Кубка, буду искать. Но платить спекулянтам не стану»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что испытывает проблемы с билетами на финал Кубка России.

«Нет, у меня нет билетов на финал Кубка. Непонятная ситуация. Друзья, родственники ждут. Странная ситуация.

С сегодняшнего буду решать этот вопрос. Хочется, чтобы родные и близкие были на стадионе. Но платить спекулянтам не буду», – сказал Джикия.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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