Гурцкая: «Я украл Жиго у «Краснодара» для «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что он стоит за трансфером защитника Самуэля Жиго в «Спартак». Тогда, в 2018 году, за француза боролся и «Краснодар».

«Да, я украл Жиго у «Краснодара» для «Спартака», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Потом агент сам себя поправил: «Не украл».

Затем вернулся к прежней формулировке: «Хорошо, я украл Жиго у «Краснодара».

Жиго летом уйдет в «Марсель».

Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.

В частности, Гурцкая организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».

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