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Гурцкая: «Я украл Жиго у «Краснодара» для «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что он стоит за трансфером защитника Самуэля Жиго в «Спартак». Тогда, в 2018 году, за француза боролся и «Краснодар».

«Да, я украл Жиго у «Краснодара» для «Спартака», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Потом агент сам себя поправил: «Не украл».

Затем вернулся к прежней формулировке: «Хорошо, я украл Жиго у «Краснодара».

  • Жиго летом уйдет в «Марсель».
  • Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
  • В частности, Гурцкая организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии6
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    Рейтинг: +24662

    vladimir-7 11 минут назад

    Гурцкая, твое место в тюрьме за воровство.

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    Рейтинг: +14911

    Barmaleushka 1 час назад

    Да не переживай , перетаскивать к себе игроков с помощью грязных приёмов - часть спартаковского духа .

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    Рейтинг: +7499

    R_a_i_n > Barmaleushka 47 минут назад

    Ну-да, ну-да. Сказал чел, команда которого покупала игрока за 50 т.р.

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    Рейтинг: +4255

    mopecekca > Barmaleushka 41 минуту назад

    ахаха, ******** немытый

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    Рейтинг: +14911

    Barmaleushka > mopecekca 38 минут назад

    немытый у тебя за щекой )))

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    Рейтинг: +14911

    Barmaleushka > R_a_i_n 38 минут назад

    А я вообще то не про стоимость .

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