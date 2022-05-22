Гурцкая: «Я украл Жиго у «Краснодара» для «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что он стоит за трансфером защитника Самуэля Жиго в «Спартак». Тогда, в 2018 году, за француза боролся и «Краснодар».
«Да, я украл Жиго у «Краснодара» для «Спартака», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Потом агент сам себя поправил: «Не украл».
Затем вернулся к прежней формулировке: «Хорошо, я украл Жиго у «Краснодара».
- Жиго летом уйдет в «Марсель».
- Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
- В частности, Гурцкая организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру