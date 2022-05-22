«Нижний Новгород»: «Хотим пригласить Черышева»

Новым клубом полузащитника Дениса Черышева может стать «Нижний Новгород». Он родился с этом городе.

«Хотел бы пригласить Дениса Черышева в «Нижний Новгород». И хотел бы именно из-за того, что он нижегородец и сильный футболист. Но думаю, надо понять и трезво оценить, есть ли у нас возможность пригласить такого футболиста», – сказал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

Накануне Черышев объявил об уходе из «Валенсии».

Всю карьеру он проводит в Испании.

В этом сезоне Денис провел за «Валенсию» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?