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«Нижний Новгород»: «Хотим пригласить Черышева»

Новым клубом полузащитника Дениса Черышева может стать «Нижний Новгород». Он родился с этом городе.

«Хотел бы пригласить Дениса Черышева в «Нижний Новгород». И хотел бы именно из-за того, что он нижегородец и сильный футболист. Но думаю, надо понять и трезво оценить, есть ли у нас возможность пригласить такого футболиста», – сказал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

  • Накануне Черышев объявил об уходе из «Валенсии».
  • Всю карьеру он проводит в Испании.
  • В этом сезоне Денис провел за «Валенсию» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16254

    paracetamol 19 минут назад

    Бабла не хватит, нищеброды!

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