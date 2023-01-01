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Уткин – о возвращении в «Краснодар»: «Пока не знаю»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», ответил на вопрос о своем будущем.

«Не знаю, вернусь ли я обратно в «Краснодар». Пока ничего не могу сказать об этом», – сказал Уткин.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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