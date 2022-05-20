Уткин – о возвращении в «Краснодар»: «Пока не знаю»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», ответил на вопрос о своем будущем.

«Не знаю, вернусь ли я обратно в «Краснодар». Пока ничего не могу сказать об этом», – сказал Уткин.

Сообщалось, что «Ахмат» решил выкупить хавбека за 3 миллиона евро.

Позднее стало известно о возвращении 22-летнего футболиста в «Краснодар».

В этом сезоне Уткин забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

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