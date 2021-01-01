Мухин: «Мечтаю сыграть с Погба, Де Брюйне и Канте»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде.

«С Погба, наверное. Или, может быть, с Де Брюйне даже. И с Канте, например. Он отбирает, бегает, отдаeт. Де Брейне тоже может отдать скрытый пас, забить. Можно отдыхать с ними», – сказал Мухин.

Хавбек выступает за ЦСКА с лета 2021 года.

Он провел 28 матчей без голевых действий.

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