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Около десяти игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» летом

В составе «Манчестер Юнайтед» могут произойти существенные изменения после прихода Эрика тен Хага.

По информации Daily Mail, летом команду могут покинуть около десяти футболистов. Это Поль Погба, Эдинсон Кавани, Эрик Байи, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Хуан Мата, Ли Грант, Джесси Лингард и Фил Джонс.

  • Тен Хаг заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».
  • Он сменит Ральфа Рангника.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Mail

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Сегодня, 07:59
Комментарии4
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    Рейтинг: +13

    Владиславчик 2 часа назад

    Из всего этого списка только Ван Биссаку можно оставить в качестве игрока ротации. Остальные заслуженно на выход. Можно и ещё парочку футболистов добавить к этому списку, например Магуайера и Роналду

    1
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    Рейтинг: +187

    Venom888 > Владиславчик 15 минут назад

    Ну, Роналду нужно дать еще шанс на новый сезон с новым тренером. Возможно раскроется, не смотря на возраст. Играет то он в целом норм.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +3932

    Oldtrafford83 3 часа назад

    Пора, всем удачи в новых клубах!

    1
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    Рейтинг: +2952

    Dgad 3 часа назад

    В принципе весь шлак, их так и так нужно было убирать так как эти люди почти не играют но получают хороший оклад

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