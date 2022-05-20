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  • Около десяти игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» летом

Около десяти игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» летом

20 мая 2022, 07:59
7

В составе «Манчестер Юнайтед» могут произойти существенные изменения после прихода Эрика тен Хага.

По информации Daily Mail, летом команду могут покинуть около десяти футболистов. Это Поль Погба, Эдинсон Кавани, Эрик Байи, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Хуан Мата, Ли Грант, Джесси Лингард и Фил Джонс.

  • Тен Хаг заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».
  • Он сменит Ральфа Рангника.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (7)
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Dgad
1653023674
В принципе весь шлак, их так и так нужно было убирать так как эти люди почти не играют но получают хороший оклад
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Oldtrafford83
1653023755
Пора, всем удачи в новых клубах!
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Владиславчик
1653025389
Из всего этого списка только Ван Биссаку можно оставить в качестве игрока ротации. Остальные заслуженно на выход. Можно и ещё парочку футболистов добавить к этому списку, например Магуайера и Роналду
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jek718875
1653037142
Этот балласт уже несколько лет висит,всех на свалку
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serglider
1653068692
... и до кучи Роналду!))) Ну, не нужен он МЮ! Купили бы лучше Холонда или Мббапе! Молодые, мастеровитые, перспективные, голодные до больших побед... А Роналду (Месси так вообще сдулся) уже ничего не нужно, кроме статистики и бабла... он уже всем все доказал, да и возраст, как ни крути, никуда не спрячешь)))
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svetekanet
1653241292
Магуайер всех устраивает, я так понимаю? Он поди ещё и в следующем сезоне капитаном будет.
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