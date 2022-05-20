Около десяти игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» летом

В составе «Манчестер Юнайтед» могут произойти существенные изменения после прихода Эрика тен Хага.

По информации Daily Mail, летом команду могут покинуть около десяти футболистов. Это Поль Погба, Эдинсон Кавани, Эрик Байи, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Хуан Мата, Ли Грант, Джесси Лингард и Фил Джонс.

Тен Хаг заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».

Он сменит Ральфа Рангника.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?