Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
2 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Вратарь «Зенита» Гойло: «Мечтаю сыграть за лондонский «Арсенал», хотя это не топ-клуб»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Никита Гойло, арендованный у «Зенита», заявил, что мечтает сыграть за «Арсенал».

– За какую команду мечтаешь сыграть в будущем?

– Лондонский «Арсенал».

– Болеешь за них?

– Сейчас в меньшей степени, но болел и продолжаю следить.

– Основа «Зенита» или «Арсенала», что выберешь?

– Я думаю, что даже в «Зените» мечтают уехать и пробиться в топовые европейские клубы, хотя тот же «Арсенал» таким и не является.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Вратарь «Нижнего Новгорода» Гойло – об игре с «Сочи»: «Удары в упор отражал с закрытыми глазами. Мать съела тонну успокоительного»
«Нижний Новгород» арендовал вратаря «Зенита» Гойло 2
«Нижний Новгород» возьмет на сбор вратаря «Зенита» Гойло («Матч ТВ») 2
Источник: Kick

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:30
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +11421

    BRO_football 2 минуты назад

    Это тульский Арсенал не топ-клуб, а лондонский очень даже!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1347

    Sedoi_Goblin 24 минуты назад

    Лондонский "Арсенал" не топ-клуб? Тогда кто топ,в твоём понимании?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2592

    acor94 > Sedoi_Goblin 21 минуту назад

    очевидно, что МЮ и МС например

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11