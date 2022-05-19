Вратарь «Зенита» Гойло: «Мечтаю сыграть за лондонский «Арсенал», хотя это не топ-клуб»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Никита Гойло, арендованный у «Зенита», заявил, что мечтает сыграть за «Арсенал».

– За какую команду мечтаешь сыграть в будущем?

– Лондонский «Арсенал».

– Болеешь за них?

– Сейчас в меньшей степени, но болел и продолжаю следить.

– Основа «Зенита» или «Арсенала», что выберешь?

– Я думаю, что даже в «Зените» мечтают уехать и пробиться в топовые европейские клубы, хотя тот же «Арсенал» таким и не является.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?