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Кутепов покинет летом «Спартак». Он интересен «Краснодару» («СЭ»)

«Спартак» не будет продлевать контракт с защитником Ильей Кутеповым. Он покинет команду летом в статусе свободного агента.

Кутепов интересен «Краснодару».

  • Кутепов – воспитанник «Спартака».
  • Сам Илья хочет остаться в московской команде.
  • Кутепов не выходил в стартовом составе с ноября.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3579

    Питерский князь 1 минуту назад

    Абромович покинул Челси, а что Федун тормозит?

    Во, придумал, пусть отдаст клуб Романцову+миллиард долларов(блин долары на следующей год станут лишь бумашкой).
    Ну тогда взорви просто клуб.
    =)))

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    Рейтинг: +22640

    JTherry 45 минут назад

    еще одна "легенда" покидает Спартак - змс, с 10 лет в команде, играет на всех позициях... кому..?

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    Рейтинг: +15318

    ilichkadr 47 минут назад

    Да да, ЗМСы всем нужны, окромя Спартака. Илья может не только сыграть в защите, но и в нападении.

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