Кутепов покинет летом «Спартак». Он интересен «Краснодару» («СЭ»)

«Спартак» не будет продлевать контракт с защитником Ильей Кутеповым. Он покинет команду летом в статусе свободного агента.

Кутепов интересен «Краснодару».

Кутепов – воспитанник «Спартака».

Сам Илья хочет остаться в московской команде.

Кутепов не выходил в стартовом составе с ноября.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?