Кутепов покинет летом «Спартак». Он интересен «Краснодару» («СЭ»)

Абромович покинул Челси, а что Федун тормозит?
Во, придумал, пусть отдаст клуб Романцову+миллиард долларов(блин долары на следующей год станут лишь бумашкой).
Ну тогда взорви просто клуб.
=)))
«Спартак» не будет продлевать контракт с защитником Ильей Кутеповым. Он покинет команду летом в статусе свободного агента.
Кутепов интересен «Краснодару».
- Кутепов – воспитанник «Спартака».
- Сам Илья хочет остаться в московской команде.
- Кутепов не выходил в стартовом составе с ноября.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?