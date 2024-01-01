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«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Чуамени. «Реал» может его переубедить

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Foot Mercato, «Ливерпуль» лидирует в борьбе за 22-летнего француза. Сам футболист считает этот вариант приоритетным.

Однако, руководство «Реала» может переубедить футболиста.

  • В этом сезоне Чуамени забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 48 матчах.
  • Его контракт с «Монако» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 40 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Foot Mercato

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