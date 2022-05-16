Лаутаро – 6-й игрок в истории «Интера», забивший 20+ голов за сезон Серии А до своего 25-летия

В 37-м туре Серии А «Интер» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 3:1.

Победу миланцам принес дубль нападающего Лаутаро Мартинеса.

Аргентинец в текущем розыгрыше чемпионата отличился 21 раз в 34 матчах.

Лаутаро стал шестым футболистом в истории «Интера», забившим не менее 20 голов в одном сезоне Серии А в возрасте до 25 лет.

Он повторил достижение Джузеппе Меаццы, Сандро Маццолы, Антонио Анджелилло, Роналдо и Мауро Икарди.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?