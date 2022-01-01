Директор «Спартака» Мележиков: «Пенальти в наши ворота в игре с «Зенитом» не было»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Думаю, что пенальти не было. Результат такой какой есть», – сказал Мележиков.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.

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