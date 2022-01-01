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Директор «Спартака» Мележиков: «Пенальти в наши ворота в игре с «Зенитом» не было»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Думаю, что пенальти не было. Результат такой какой есть», – сказал Мележиков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:28
Комментарии1
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    Рейтинг: +134

    fakeid 8 минут назад

    его назначили, лишь бы отменить чистый гол малкома. чтобы дать хрякам шанс на спасение. позор зарембе.

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