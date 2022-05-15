Директор «Спартака» Мележиков: «Пенальти в наши ворота в игре с «Зенитом» не было»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Думаю, что пенальти не было. Результат такой какой есть», – сказал Мележиков.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.

В эпизоде с пенальти фолил вратарь «Спартака» Александр Селихов на Александре Ерохине.

В следующей фазе атаки Малком отправил мяч в ворота, но вместо фиксации гола главный судья Павел Кукуян назначил 11-метровый.

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