Директор «Спартака» Мележиков: «Пенальти в наши ворота в игре с «Зенитом» не было»

его назначили, лишь бы отменить чистый гол малкома. чтобы дать хрякам шанс на спасение. позор зарембе.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.
«Думаю, что пенальти не было. Результат такой какой есть», – сказал Мележиков.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?