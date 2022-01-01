«Спартак»: «Ролик про бездомного – это риск. Мы рисковая команда»

Гнать этого Зеленова ссаными тряпками, как Кирильчеву Наташу из ЦСКА.
Только клуб позорит ... идиот.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выпущенный перед матчем с «Зенитом» клип про бездомного.
«Не было ли сомнений, что в случае поражения будет ответная реакция на ролик? Нет сомнений, я понимаю всe. Такие истории – это всегда риск. Мы рискуем, «Спартак» – рисковая команда на поле и в медиа. Идея была реализована быстро», – сказал Зеленов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?