«Спартак»: «Ролик про бездомного – это риск. Мы рисковая команда»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выпущенный перед матчем с «Зенитом» клип про бездомного.

«Не было ли сомнений, что в случае поражения будет ответная реакция на ролик? Нет сомнений, я понимаю всe. Такие истории – это всегда риск. Мы рискуем, «Спартак» – рисковая команда на поле и в медиа. Идея была реализована быстро», – сказал Зеленов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?