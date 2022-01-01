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«Спартак»: «Ролик про бездомного – это риск. Мы рисковая команда»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выпущенный перед матчем с «Зенитом» клип про бездомного.

«Не было ли сомнений, что в случае поражения будет ответная реакция на ролик? Нет сомнений, я понимаю всe. Такие истории – это всегда риск. Мы рискуем, «Спартак» – рисковая команда на поле и в медиа. Идея была реализована быстро», – сказал Зеленов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +5820

    maygli 37 минут назад

    Гнать этого Зеленова ссаными тряпками, как Кирильчеву Наташу из ЦСКА.
    Только клуб позорит ... идиот.

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    Рейтинг: +5820

    maygli 51 минуту назад

    Зачем таких дуpаков приглашают на работу? Только всё портят и этот дебилизм в юбилейный год.

    0
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    Рейтинг: +2235

    Беспонтий 3 часа назад

    руки ноги голова
    и все по отдельности
    вот и весь риск

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    Рейтинг: +19430

    Аvenger 3 часа назад

    Глава пресс-службы «Спартака» (Дмитрий Зеленов) Зарема.

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    Рейтинг: +13895

    NewLife 3 часа назад

    "это наш риск"
    Это ваш дебилизм.
    Если сами ничего толкового сделать не можете, закажите "Уральским пельменям" или "Комеди клаб"))

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    Рейтинг: +134

    fakeid 3 часа назад

    а почему в ролике бездомный сидит В ДОМЕ? а? пц, тупые)

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