Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
2 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

Аршавин: «От матча «Спартак» – «Зенит» можно ожидать бесшабашной игры»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между зенитовцами и «Спартаком».

«Престиж победы в такой игре для любой команды остается, просто большого значения матч не имеет, потому что у «Спартака» впереди игра с «Динамо», «Зенит» — чемпион, он все свои проблемы решил. Можно какой-то бесшабашной игры ожидать, потому что никто особо не обременен результатом», – сказал Аршавин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Спартак»: «Ролик про бездомного – это наш риск. Мы рисковая команда»
Аршавин: «Ответ «Зенита» на ролик «Спартака» про бездомного? Мы уже ответили чемпионством»
Тихонов – о ролике «Спартака» про бездомного перед игрой с «Зенитом»: «Состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете» 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:21
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +3530

    Spirit_78 3 часа назад

    Как знать, может, будет унылое перепинывание мячика между ожидающими финала кубка и находящимися мысленно в отпуске.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11