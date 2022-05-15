Аршавин: «От матча «Спартак» – «Зенит» можно ожидать бесшабашной игры»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между зенитовцами и «Спартаком».

«Престиж победы в такой игре для любой команды остается, просто большого значения матч не имеет, потому что у «Спартака» впереди игра с «Динамо», «Зенит» — чемпион, он все свои проблемы решил. Можно какой-то бесшабашной игры ожидать, потому что никто особо не обременен результатом», – сказал Аршавин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.

В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

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