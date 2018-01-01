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Лаксальт может пропустить финал Кубка России

Участие защитника «Динамо» Диего Лаксальта в финале Кубка России против «Спартака» под вопросом. Об этом сказал сам уругваец.

«Смогу ли я сыграть в этом сезоне? Может быть, ситуация 50 на 50. Меня беспокоит левое бедро. Может быть, смогу сыграть в финале Кубка, может быть, нет», – сказал Лаксальт.

  • Игрок травмировался на этой неделе в полуфинале Кубка России против «Алании» (3:0).
  • «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».
  • Билеты на матч будут стоить от 500 рублей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС

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