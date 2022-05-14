Лаксальт может пропустить финал Кубка России

Участие защитника «Динамо» Диего Лаксальта в финале Кубка России против «Спартака» под вопросом. Об этом сказал сам уругваец.

«Смогу ли я сыграть в этом сезоне? Может быть, ситуация 50 на 50. Меня беспокоит левое бедро. Может быть, смогу сыграть в финале Кубка, может быть, нет», – сказал Лаксальт.

Игрок травмировался на этой неделе в полуфинале Кубка России против «Алании» (3:0).

«Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».

Билеты на матч будут стоить от 500 рублей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?