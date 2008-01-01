Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году

Азиатская конфедерация футбола объявила, что Китай не примет ближайшее континентальное первенство.
Китайцы отказались от проведения Кубка Азии в 2023 году из-за пандемии коронавируса.
- Турнир должен пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года.
- Планировалось, что матчи Кубка Азии состоятся в 10 городах Китая.
- Новое место проведения чемпионата назовут позднее.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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