Тен Хаг уже изучает слабые места «МЮ», несмотря на то что тренирует «Аякс» (ВВС)

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг уже думает о своем новом клубе «Манчестер Юнайтед». Нидерландец изучает состав англичан, определяет слабые места, на что потратил много времени.
Тен Хаг примет «МЮ» по окончании сезона.
- Тен Хаг в этом сезоне взял очередное чемпионство с «Аяксом».
- «МЮ» пропустит следующий сезон Лиги чемпионов.
- Тен Хаг сменит Ральфа Рангника, который примет сборную Австрии.
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Источник: BBC