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Тен Хаг уже изучает слабые места «МЮ», несмотря на то что тренирует «Аякс» (ВВС)

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг уже думает о своем новом клубе «Манчестер Юнайтед». Нидерландец изучает состав англичан, определяет слабые места, на что потратил много времени.

Тен Хаг примет «МЮ» по окончании сезона.

  • Тен Хаг в этом сезоне взял очередное чемпионство с «Аяксом».
  • «МЮ» пропустит следующий сезон Лиги чемпионов.
  • Тен Хаг сменит Ральфа Рангника, который примет сборную Австрии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: BBC

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