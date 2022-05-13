Тен Хаг уже изучает слабые места «МЮ», несмотря на то что тренирует «Аякс» (ВВС)

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг уже думает о своем новом клубе «Манчестер Юнайтед». Нидерландец изучает состав англичан, определяет слабые места, на что потратил много времени.

Тен Хаг примет «МЮ» по окончании сезона.

Тен Хаг в этом сезоне взял очередное чемпионство с «Аяксом».

«МЮ» пропустит следующий сезон Лиги чемпионов.

Тен Хаг сменит Ральфа Рангника, который примет сборную Австрии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?