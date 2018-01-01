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Газизов – об Урунове: «Покупать игрока за такие деньги возможно только находясь в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что будущее в клубе полузащитника Остона Урунова зависит от сохранения прописки в РПЛ.

«Выкуп Урунова? Должны сложиться определенные вещи. Однозначно мы должны играть в ведущей лиге.

Покупать игрока за такие деньги возможно только находясь в РПЛ. Что-то говорить об это пока рано», – сказал Газизов.

  • «Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» в августе прошлого года.
  • Сумма выкупа – 1 миллион евро.
  • В этом сезоне хавбек провел 14 матчей без голевых действий.
  • Башкирская команда после 28 туров идет в зоне вылета РПЛ – на 15-м месте.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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