Газизов – об Урунове: «Покупать игрока за такие деньги возможно только находясь в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что будущее в клубе полузащитника Остона Урунова зависит от сохранения прописки в РПЛ.

«Выкуп Урунова? Должны сложиться определенные вещи. Однозначно мы должны играть в ведущей лиге.

Покупать игрока за такие деньги возможно только находясь в РПЛ. Что-то говорить об это пока рано», – сказал Газизов.

«Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» в августе прошлого года.

Сумма выкупа – 1 миллион евро.

В этом сезоне хавбек провел 14 матчей без голевых действий.

Башкирская команда после 28 туров идет в зоне вылета РПЛ – на 15-м месте.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?