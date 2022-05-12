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Примера. «Вильярреал» забил пять голов «Райо Вальекано»

В 36-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде разгромил «Райо Вальекано» со счетом 5:1.

Четыре из пяти голов команда Унаи Эмери забила еще в первом тайме.

«Вильярреал» занимает седьмое место в таблице Примеры, «Райо Вальекано» – 12-е.

Испания. Примера. 36-й тур

Райо Вальекано – Вильярреал – 1:5 (1:4)

Голы: 0:1 – Педраса, 3; 1:1 – Гвардиола, 21; 1:2 – Фойт, 27; 1:3 – Алькасер, 38; 1:4 – Торрес, 45+1; 1:5 – Педраса, 88.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»

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12.05.2022 22:59
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