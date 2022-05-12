Бакаев: «Приберегли реализацию моментов для «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил свою игру в полуфинальном матче Кубка России против «Енисея» (3:0).

«Для меня все точно могло быть лучше, потому что много моментов не забил. У меня было три выхода один на один. Где-то пожадничал, где-то надо было самому бить, но захотел дать передачу.

Хочу поблагодарить Квинси [Промеса] за его пас мне. В следующий раз надо забивать. Слава Богу прошли в финал.

Это большой день для нашего клуба. Если мы выиграем в финале, можно сказать, что достойно провели этот год. Болельщики будут нам очень благодарны, как и мы им за ту поддержку, которую они оказывают.

Самое главное, что мы прошли в финал. Ничего остальное не имеет значение. Самый главный матч – следующий. Приберегли реализацию для «Зенита», – сказал Бакаев.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.

Начало – в 16:30 мск.

Спартаковцы разыграют Кубок России с «Динамо» 29 мая в «Лужниках».

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