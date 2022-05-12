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Бакаев: «Приберегли реализацию моментов для «Зенита»

12 мая 2022, 22:54
14

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил свою игру в полуфинальном матче Кубка России против «Енисея» (3:0).

«Для меня все точно могло быть лучше, потому что много моментов не забил. У меня было три выхода один на один. Где-то пожадничал, где-то надо было самому бить, но захотел дать передачу.

Хочу поблагодарить Квинси [Промеса] за его пас мне. В следующий раз надо забивать. Слава Богу прошли в финал.

Это большой день для нашего клуба. Если мы выиграем в финале, можно сказать, что достойно провели этот год. Болельщики будут нам очень благодарны, как и мы им за ту поддержку, которую они оказывают.

Самое главное, что мы прошли в финал. Ничего остальное не имеет значение. Самый главный матч – следующий. Приберегли реализацию для «Зенита», – сказал Бакаев.

  • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • Спартаковцы разыграют Кубок России с «Динамо» 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (14)
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R_a_i_n
1652386265
После матча видно будет словоблюд ты или словодержец.
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Persona_non_Grata
1652388016
Хочется верить .
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Plyash
1652388891
Зелимхан, твоими устами да мёд пить...Да в голевых моментах мячом не жадничать.
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шахта Заполярная
1652394237
Что можно сказать Зелимхану. УДАЧИ.
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cheser1970
1652395773
без разницы на каком месте команды всё равно будет замес И никто не сможет сказать кто победит Это классика, шедевр это на века
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neim
1652403818
Как можно приберечь то, чего нет ? )))
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the teacher
1652410618
ой балобол )))
Ответить
Боцман59rus
1652413269
_ интересно, что после матча будет мычать этот кудесник мяча, уперевшись рогами в пол, пока остальное сборище кривоногих побегут через черный ход в автобус>)))
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Oldtrafford83
1652417790
Меньше говори,больше тренируйся, но это не про наших "мастеров"
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alp
1652427935
9-10 место + кубок это достойный результат? ))) как низко упала планка ожиданий от спартака......
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