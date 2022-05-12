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Бакаев: «Приберегли реализацию моментов для «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил свою игру в полуфинальном матче Кубка России против «Енисея» (3:0).

«Для меня все точно могло быть лучше, потому что много моментов не забил. У меня было три выхода один на один. Где-то пожадничал, где-то надо было самому бить, но захотел дать передачу.

Хочу поблагодарить Квинси [Промеса] за его пас мне. В следующий раз надо забивать. Слава Богу прошли в финал.

Это большой день для нашего клуба. Если мы выиграем в финале, можно сказать, что достойно провели этот год. Болельщики будут нам очень благодарны, как и мы им за ту поддержку, которую они оказывают.

Самое главное, что мы прошли в финал. Ничего остальное не имеет значение. Самый главный матч – следующий. Приберегли реализацию для «Зенита», – сказал Бакаев.

  • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • Спартаковцы разыграют Кубок России с «Динамо» 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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12.05.2022 22:54
Комментарии4
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    Рейтинг: +12342

    playsh 30 минут назад

    Зелимхан, твоими устами да мёд пить...Да в голевых моментах мячом не жадничать.

    1
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    Рейтинг: +17404

    Persona_non_Grata 44 минуты назад

    Хочется верить .

    1
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  • ...
    Рейтинг: +24204

    bset 1 час назад

    9-е место для кого приберегли?

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    Рейтинг: +7409

    R_a_i_n 1 час назад

    После матча видно будет словоблюд ты или словодержец.

    2
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