Примера. «Реал Сосьедад» разгромил «Кадис» и закрепился на шестом месте

В 36-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома крупно обыграл «Кадис» со счетом 3:0.

Хозяева поля вышли вперед благодаря голу Александра Сорлота после передачи Давида Сильвы, а затем реализовали два пенальти.

Набрав три очка, «Сосьедад» закрепился на шестом месте в таблице Примеры, оторвавшись от «Вильярреала». «Кадис» идет на 17-й строчке в двух баллах от зоны вылета.

Испания. Примера. 36-й тур

Реал Сосьедад – Кадис – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сорлот, 19; 2:0 – Янузай, 53 (с пенальти); 3:0 – Порту, 90+7 (с пенальти).

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