Черчесов: «Главное, чтобы отстранение России ограничилось годом»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Естественно, решение по еврокубкам воспринимаю негативно. Главное, чтобы годом это и ограничилось. Клубам надо воспользоваться этим пропуском стратегически, наиграть молодых. Каждый сам решит, что ему нужнее», – сказал Черчесов.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?