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Черчесов: «Главное, чтобы отстранение России ограничилось годом»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Естественно, решение по еврокубкам воспринимаю негативно. Главное, чтобы годом это и ограничилось. Клубам надо воспользоваться этим пропуском стратегически, наиграть молодых. Каждый сам решит, что ему нужнее», – сказал Черчесов.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2903

    Enter2006 1 час назад

    Главное, чтобы ты не вернулся.

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