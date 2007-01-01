«Факел» обеспечил себе место в стыках за выход в РПЛ

В перенесенном матче 26-го тура ФНЛ «Факел» дома обыграл «КАМАЗ» со счетом 1:0.

Воронежская команда уже не опустится в таблице лиги ниже четвертого места.

Таким образом, «Факел» гарантировал себе место в стыках за выход в РПЛ.

При этом воронежцы продолжают борьбу с «Оренбургом» и «Торпедо» за прямую путевку в высший дивизион.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?