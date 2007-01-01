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«Факел» обеспечил себе место в стыках за выход в РПЛ

В перенесенном матче 26-го тура ФНЛ «Факел» дома обыграл «КАМАЗ» со счетом 1:0.

Воронежская команда уже не опустится в таблице лиги ниже четвертого места.

Таким образом, «Факел» гарантировал себе место в стыках за выход в РПЛ.

При этом воронежцы продолжают борьбу с «Оренбургом» и «Торпедо» за прямую путевку в высший дивизион.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт ФНЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63738

    portero 3 часа назад

    Да Оренбург обломали в прошлом туре...
    Торпеду вытащат бнз стыков...

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