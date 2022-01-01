Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

Джеррард: «Хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о будущем полузащитника Филиппе Коутиньо в клубе.

«Я могу повторить, что очень хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда. Мы стараемся сохранить его», — сказал Джеррард.

  • Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» в январе.
  • Он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
  • Контракт хавбека с «Барсой» действует до 2023 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Астон Вилла» согласовала условия контракта с Коутиньо. Осталось договориться с «Барсой»
«Астон Вилла» выкупит Коутиньо у «Барселоны» за 15-20 миллионов (Mundo Deportivo) 4
«Ньюкасл» хочет перехватить Коутиньо у «Астон Виллы» 1
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:59
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1513

    PassCSKA 49 минут назад

    Что же он тебе такого сделал, Стиви Джи?)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11