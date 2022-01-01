Джеррард: «Хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда»

Что же он тебе такого сделал, Стиви Джи?)))
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о будущем полузащитника Филиппе Коутиньо в клубе.
«Я могу повторить, что очень хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда. Мы стараемся сохранить его», — сказал Джеррард.
- Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» в январе.
- Он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
- Контракт хавбека с «Барсой» действует до 2023 года.
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