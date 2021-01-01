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Булыкин: «Агаларов – лучший игрок этого сезона в РПЛ. У него большой потенциал»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2021/22.

«Можно выделить многих, но я бы посмотрел на нападающих. Выбрал бы Гамида Агаларов из «Уфы». Он очень хорошо проявил себя в этом сезоне, на данный момент является лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Плюс, он проявляет себя в не самой сильной команде, а это вдвойне сложнее.

У Агаларова большой потенциал, чтобы заиграть в другом клубе. Главное, не снижать требований к себе. Тогда можно доказать всем, что ты — настоящий бомбардир. У нападающих часто бывают голевые засухи. Если он пройдет через это, то выйдет на приличный уровень в топ-клубе», – сказал Булыкин.

  • В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 27 матчах.
  • Он лучший бомбардир лиги.
  • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «КП»

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