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Каманцев: «Ни один судья не любит ЭСК. Им кажется, что их постоянно наказывают»

Исполняющий обязанности главы департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о работе ЭСК.

«Я думаю, что ни один судья ЭСК не любит, потому что им кажется, что ЭСК их постоянно наказывает.

Но когда я с ними общался, я им сказал, что никто из вас никогда не озадачивался сбором статистики о том, сколько раз решение ЭСК было в пользу арбитров, а сколько раз — против них. Мы этой статистикой озаботились, собрали: выяснили, что ЭСК поддерживает более 80% решений судей.

Во всей критике, которая есть даже от судей, я не слышу предложений. А для меня есть одно непреложное правило: критикуешь — предлагай. ЭСК плохая? А что хорошее? Вам нужен один человек, который будет решать вашу судьбу? Я думаю, что арбитры тоже этого не захотят», – сказал Каманцев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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