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  • Гаджиев: «Менять Березуцких в ЦСКА будет неправильно. Они вырастут в хороших тренеров»

Гаджиев: «Менять Березуцких в ЦСКА будет неправильно. Они вырастут в хороших тренеров»

10 мая 2022, 09:07
2

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что Алексей и Василий Березуцкие должны продолжать работу в ЦСКА.

«Я за то, чтобы братьям дали работать и дальше. Каждый тренер с опытом становится сильнее. Руководство же видит то, как Березуцкие общаются с игроками, какая атмосфера в команде, какие методики используются.

Специалист должен всегда развиваться и учиться, это бесконечный процесс. Сейчас их менять… Я не считаю, что это правильно. Но тем людям, которые находятся рядом с Березуцкими, должно быть виднее.

У них ведь баланс усматривается: один более эмоциональный, а второй спокойный. Думаю, что они смогут вырасти в хороших специалистов», — сказал Гаджиев.

  • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Отставание от «Сочи» – 5 очков.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Betonmobile
ЦСКА Березуцкий Василий Гаджиев Гаджи Березуцкий Алексей
Комментарии (2)
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Бывалый1488
1652168871
Гнать поганой метлой! Пусть выростают в хороших тренеров, только не с ЦСКА
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CSKA57
1652203890
Смешно! И сколько ждать? Вот когда вырастут, тогда и можно будет пригласить! Думаю, что Березуцкие не должны обижаться и усвоить, что для того, чтобы тренировать команду такого уровня, нужен опыт. Пусть возьмут какую-либо в команду в ФНЛ и добьются хороших результатов!
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