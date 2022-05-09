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Агент Уткина: «Останется ли Даниил в «Ахмате»? Станет известно после последнего тура»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, арендованного у «Краснодара», высказался о будущем своего клиента.

«Останется ли Уткин в «Ахмате»? Пока нечего комментировать. Станет известно после последнего тура», – сказал Бердышев.

  • Ранее сообщалось, что грозненский клуб решил выкупить права на футболиста за 3 миллиона евро.
  • Уткин забил 9 голов в 25 матчах этого сезона РПЛ.
  • Он лучший бомбардир «Ахмата».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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