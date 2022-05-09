Агент Уткина: «Останется ли Даниил в «Ахмате»? Станет известно после последнего тура»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, арендованного у «Краснодара», высказался о будущем своего клиента.
«Останется ли Уткин в «Ахмате»? Пока нечего комментировать. Станет известно после последнего тура», – сказал Бердышев.
- Ранее сообщалось, что грозненский клуб решил выкупить права на футболиста за 3 миллиона евро.
- Уткин забил 9 голов в 25 матчах этого сезона РПЛ.
- Он лучший бомбардир «Ахмата».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24