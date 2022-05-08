АПЛ. «Арсенал» победил «Лидс», Миколенко принес «Эвертону» победу над «Лестером»

Законились два матча 36-го тура АПЛ.
«Арсенал» дома обыграл «Лидс» – 2:1. Дубль сделал Эдвард Нкетиа.
«Эвертон» на выезде победил «Лестер», один из голов забил украинец Виталий Миколенко. Команда Фрэнка Лэмпарда вышла из зоны вылета.
Англия. АПЛ. 36-й тур
Голы: 1:0 – Нкетиа, 5; 2:0 – Нкетиа, 10; 2:1 – Льоренте, 66.
Удаления: нет – Эйлинг, 27.
Голы: 0:1 – Миколенко, 6; 1:1 – Дака, 11; 1:2 – Холгейт, 30.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Бомбардир»