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«Реал», «Арсенал» – в гонке за Тилеманса

На полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса претендуют несколько клубов. В гонке как минимум есть «Реал» и «Арсенал».

Лондонцы готовы заплатить за бельгийца 46 миллионов евро.

  • Тилеманс в Лестере с 2019 года. Его контракт действует еще год.
  • В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 46 матчах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
  • 25-летний игрок стоит 55 миллионов евро.

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Источник: The Sun

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10086

    Alekxei Z. 52 минуты назад

    При всём уважении , но Арсенал не оппонент Реалу.
    Подходящая кандидатура на смену Кроосу.

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