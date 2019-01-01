«Реал», «Арсенал» – в гонке за Тилеманса

При всём уважении , но Арсенал не оппонент Реалу.
Подходящая кандидатура на смену Кроосу.
На полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса претендуют несколько клубов. В гонке как минимум есть «Реал» и «Арсенал».
Лондонцы готовы заплатить за бельгийца 46 миллионов евро.
- Тилеманс в Лестере с 2019 года. Его контракт действует еще год.
- В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 46 матчах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 25-летний игрок стоит 55 миллионов евро.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?