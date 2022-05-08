«Реал», «Арсенал» – в гонке за Тилеманса

На полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса претендуют несколько клубов. В гонке как минимум есть «Реал» и «Арсенал».

Лондонцы готовы заплатить за бельгийца 46 миллионов евро.

Тилеманс в Лестере с 2019 года. Его контракт действует еще год.

В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 46 матчах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

25-летний игрок стоит 55 миллионов евро.

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