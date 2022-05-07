Кавазашвили: «Бакаев надеется, что его пригласит «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о фигуре полузащитника команды Зелимхана Бакаева после матча 28-го тура РПЛ против «Урала» (3:1). Игрок вышел на замену.

«Я считаю, что Бакаев сам, наверное, на сегодняшний день еще держит стойку. То есть он надеется на то, что его пригласит «Зенит», потому что питерский клуб – это постоянный чемпион, а «Спартак» становился первым один раз за 16 лет.

Но я не думаю, что Бакаева искусственно держат, не подписывая с ним контракт. Такого не может быть, потому что сегодня Зелимхан в «Спартаке» один из лучших полузащитников», – сказал Кавазашвили.

Контракт Бакаева истечет в конце сезона.

В прошлом году «Спартак» не продал Бакаева «Динамо».

Бакаев – спартаковский воспитанник.

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