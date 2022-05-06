Зиньковский: «Хочу поддержать Ларина, который нас собрал в «Крыльях Советов» и против которого ведется уголовное дело»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (5:2) выразил слова поддержки экс-директору «Чертаново» Николаю Ларину. Сейчас он под следствием.

«Хотелось бы поддержать человека, который нас всех здесь собрал – Николая Юрьевича Ларина, против которого сейчас ведeтся дело. То, что происходит сейчас вокруг него – это неправильно. Хотелось бы придать этому огласку и попытаться как-то повлиять», – сказал Зиньковский.

Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере.

При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас выступает в ФНЛ-2.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ранее тоже работал в «Чертаново».

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