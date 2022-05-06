Зиньковский: «Хочу поддержать Ларина, который нас собрал в «Крыльях Советов» и против которого ведется уголовное дело»

бухгалтерию нельзя было вести не нарушив закона....
нужен был продумас юрист, сидят у нас обычно кто не ворует и потому ему делиться нечем!
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (5:2) выразил слова поддержки экс-директору «Чертаново» Николаю Ларину. Сейчас он под следствием.
«Хотелось бы поддержать человека, который нас всех здесь собрал – Николая Юрьевича Ларина, против которого сейчас ведeтся дело. То, что происходит сейчас вокруг него – это неправильно. Хотелось бы придать этому огласку и попытаться как-то повлиять», – сказал Зиньковский.
- Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас выступает в ФНЛ-2.
- Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ранее тоже работал в «Чертаново».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?