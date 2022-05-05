Агент Беленова: «Мыслей о завершении карьеры у Александра нет. Есть предложения из-за границы»

Олег Павлов, агент вратаря «Уфы» Александра Беленова, дал комментарий по поводу будущего 35-летнего футболиста.

– Сложно сейчас сказать, как будет проходить восстановление после травмы. Ахилл – дело такое, как пойдет. Загадывать никогда нельзя. Если получится быстрее, чем август, хорошо.

– Касательно будущего, были разговоры о том, остается он в команде или нет, если «Уфа» вылетает?

– Давайте говорить об этом, как закончится сезон. Спортсмены – суеверные люди, поэтому как решится, тогда будем думать.

Предложения есть, в том числе, и из-за границы, Александр интересен.

– Говорилось про интерес «Зенита».

– Были разговоры, но потом по-другому решили. Их дело.

– В сентябре Беленову будет уже 36 лет. Возраст серьезный. Сколько он еще готов играть? И, учитывая травму, нет ли мыслей о завершении карьеры?

– Таких мыслей и близко нет. Минимум до 40 лет он уж точно поиграет.

Скажите, кто из вратарей сейчас привозит меньше мячей, чем Беленов? И молодые, и немолодые – стабильности такой ни у кого нет.

Другие, как тот же Ломаев или другие звездочки, на ровном месте привозят. А ошибки Беленова, несмотря на возраст, можно по пальцам пересчитать. Гилерме уже не тот. Саше мало равных.

Вы же знаете, что «Уфа» столько лет держалась именно на нем. Газизов решил потратиться на вратаря и это полкоманды, сколько он «Уфу» вытаскивал. Это же все замечают.

Да, это сложно, что он будет залечивать травму в предсезонку, но посмотрим, как все в итоге получится.

Беленов в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.

У него диагностировали разрыв связки голеностопного сустава и травму колена.

Контракт голкипера с «Уфой» рассчитан до конца 2022 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?