Член ЭСК Гвардис – о предложении Матюнина пройти полиграф: «Это ненормально. При чем тут я?»

Матюнин прошёл полиграф. В глазах общественности он Честный человек. Это нормальное предложение пройти тоже самое тем , кто сомневался в его порядочности.
Давайте , "вершители судеб", докажите свою честность !
Член ЭСК РФС Александр Гвардис отреагировал на предложение арбитра Алексея Матюнина пройти проверку на полиграфе всем членам комиссии и главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу.
- 24 апреля судья обслуживал матч «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).
- ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
- Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.
- Позже он написал два письма президенту РФС Александру Дюкову, в которых обвинил Хачатурянца в давлении на ЭСК.
— Матюнин сам прошел полиграф, и предлагает сделать то же самое Ашоту Хачатурянцу и членам ЭСК. Готовы ли вы по итогам этой истории отправиться на детектор лжи? Или для вас это какая-то дичь и абсолютно ненормально?
Для меня это ненормально. При чем тут я? Я не обслуживал этот матч, не принимал никаких решений. А то, что приняла экспертная комиссия, мы все описали и сказали, на каком основании мы принимали решения.
Поэтому если после каждой экспертной комиссии нас будут приглашать на полиграф, вы правильно выразились. Это неправильно, мягко говоря.
— Также Матюнин написал в жалобе, что по разным слухам, Хачатурянц и Павел Каманцев курируют «Крылья Советов». Как оцениваете эти высказывания?
— Я вообще даже не хочу на это отвечать.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?