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Член ЭСК Гвардис – о предложении Матюнина пройти полиграф: «Это ненормально. При чем тут я?»

Член ЭСК РФС Александр Гвардис отреагировал на предложение арбитра Алексея Матюнина пройти проверку на полиграфе всем членам комиссии и главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу.

  • 24 апреля судья обслуживал матч «Химки»«Крылья Советов» (4:1).
  • ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
  • Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.
  • Позже он написал два письма президенту РФС Александру Дюкову, в которых обвинил Хачатурянца в давлении на ЭСК.

— Матюнин сам прошел полиграф, и предлагает сделать то же самое Ашоту Хачатурянцу и членам ЭСК. Готовы ли вы по итогам этой истории отправиться на детектор лжи? Или для вас это какая-то дичь и абсолютно ненормально?

Для меня это ненормально. При чем тут я? Я не обслуживал этот матч, не принимал никаких решений. А то, что приняла экспертная комиссия, мы все описали и сказали, на каком основании мы принимали решения.

Поэтому если после каждой экспертной комиссии нас будут приглашать на полиграф, вы правильно выразились. Это неправильно, мягко говоря.

— Также Матюнин написал в жалобе, что по разным слухам, Хачатурянц и Павел Каманцев курируют «Крылья Советов». Как оцениваете эти высказывания?

— Я вообще даже не хочу на это отвечать.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10061

    Alekxei Z. 24 минуты назад

    Матюнин прошёл полиграф. В глазах общественности он Честный человек. Это нормальное предложение пройти тоже самое тем , кто сомневался в его порядочности.
    Давайте , "вершители судеб", докажите свою честность !

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    Рейтинг: +1171

    Artemka444 50 минут назад

    Свою шкуру надо спасать конечно!!!

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