Отец Агаларова: «У Гамида есть качества, чтобы заиграть в АПЛ»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал заявление генерального директора клуба Шамиля Газизова об интересе к его сыну из Европы.

«Наверное, Шамиль Газизов знает, что говорит. Я был нацелен на то, чтобы Гамид не думал ни о каких вариантах. А в первую очередь был сконцентрирован на сборах, матчах.

Способен ли Гамид заиграть в АПЛ или другой европейской лиге? Есть качества, а способен или нет – надо смотреть.

Я не раскрою секрет, сказав, что молодые футболисты всегда мечтают играть в чемпионате хорошего уровня. Это нормально, всегда должны быть максимальные цели», – сказал Агаларов-старший.

В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 26 матчах.

Он лучший бомбардир лиги.

Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

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